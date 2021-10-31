هيئة الأسرى: تجديد الاعتقال الإداري للأسير الفسفوس هدفه إغلاق ملفِّ الإضراب الفردي وردع الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب إنَّ الاحتلال جدد أمر الاعتقال الإداري للأسير المضرب كايد الفسفوس رغم وصوله إلى مرحلة الخطر الشديد، مؤكِّدًا أنَّ تعنُّت الاحتلال وعدم الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام هدفه إغلاق ملفِّ الإضراب الفردي وردع الأسرى مستقبلًا عن البدء بأيِّ إضراب عن الطعام.وأعرب الخطيب عن أمله بالوصول إلى صيغ قانونية تفضي إلى وقف إضراب الأسرى السبع المضربين عن الطعام، وتجميد اعتقالهم الإداري والإفراج عنهم، بعيدًا عن الهيئات القانونية المنحازة لسياسات الاحتلال ضدَّ الأسرى.وأكَّد الخطيب على أهمية تدويل قضية الأسرى وإبرازها على كافة المستويات والتي كان آخرها الجولة التي يقوم بها رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر؛ لإطلاع المسؤولين على الأوضاع الصعبة التي يعانيها الأسرى، مبينًا أهمية التوجه إلى الاتحاد الأوروبي وقدرته على الضغط على إسرائيل لوقف خطواتها العقابية بحقِّ أسرانا.والأسرى المضربون هم كايد الفسفوس المضرب منذ (مئةٍ وتسعةِ أيام)، ومقداد القواسمة المضرب منذ (مئة ويومين)، وعلاء الأعرج منذ (أربعةٍ وثمانينَ يومًا)، وهشام أبو هواش منذ (خمسةٍ وسبعينَ يومًا)، وشادي أبو عكر منذ (ثمانيةٍ وستينَ يومًا)، وعياد الهريمي منذ (تسعةٍ وثلاثينَ يومًا) ورأفت أبو ربيع منذ ( خمسة عشر يومًا).