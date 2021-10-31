خريشة: الاحتلال يريد تغيير العالم وجرَّه تحت يافطة معاداة السامية

رام الله - دنيا الوطنقال مندوب فلسطين الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدَّولية ومجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة إنَّ الاحتلال يريد تغيير العالم وجرَّه تحت يافطة معاداة السامية لما تريد الحركة الصهيونية من قلب للنظام العالمي أو الحضارة البشرية وتغييرهما تحت هذا المسمى.واعتبر خريشة في حديث لإذاعة صوت فلسطين مصطلح معاداة السامية كذبًا وافتراءً مرفوضين، مشيرًا إلى أنَّ الملفَّ الفلسطيني ليس له علاقة بمعاداة السامية وإنَّما باحتلال أرض وشعب.