وزارة الاقتصاد: خلية الأزمة أوصت بتكثيف الإجراءات داخل الأسواق

رام الله - دنيا الوطنأكَّد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في "وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي أنَّ اجتماع خلية الأزمة التي شكلها وزير الاقتصاد خالد العسيلي لمتابعة ارتفاع الأسعار في السوق الفلسطيني وضبطها أوصت بتكثيف الإجراءات داخل السوق بما يضمن عدم ارتفاع المواد الغذائية الموجودة حاليًّا والعمل على مواءمة أسعار البضائع المستوردة مع أسعارها في الخارج.وأعلن القاضي عن عقد اجتماع غدًا الإثنين بحضور الوزير العسيلي وكبار المستوردين مشيرًا إلى التزام التجار بشكل عام بالأسعار السابقة مع وجود حالات خالفت التعليمات ورفعت الأسعار.وتوقع القاضي أن يؤثر انخفاض سعر صرف الدولار على الأسعار في السوق بشكل إيجابي.