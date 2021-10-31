بحر يدين تمزيق مندوب الاحتلال تقرير مجلس حقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، تمزيق مندوب الاحتلال الصهيوني لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، تقرير مجلس حقوق الإنسان على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً ذلك استخفافاً بدور الأمم المتحدة ومؤسساتها، وانتهاكاً للأخلاق والمواثيق.وطالب بحر في تصريح صحفي محاسبة مندوب الاحتلال ومعاقبته، وعدم تمرير هذا التصرف لأن ذلك سيدفعه للتمادي، كما يقوم الاحتلال بالتمادي في جرائمه بسبب الصمت الدولي علىانتهاكاتها المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني.ووصف بحر تمزيق تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يدين الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه سيما الاستيطان، بالعربدة والوقاحة، التي تستوجب خطوات عقابية بحق مندوب الاحتلال، الذي يعكس سياسة الاحتلال وعنجهيته وإصراره على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وشدد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة على ضرورة وقف سياسة المعايير المزدوجة مع الاحتلال، ووضع حد لجرائمه ومحاسبة محاسبة قادته، وعزله، ورد الحقوق لأصحابها الفلسطينيين.وطالب دول العالم بالأخذ بتقرير الأمم المتحدة وكل التقارير التي تنصف الشعب الفلسطيني وتكشف جرائم الاحتلال والعمل على عزله.