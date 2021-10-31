شؤون فلسطينية

بحر يدين تمزيق مندوب الاحتلال تقرير مجلس حقوق الإنسان

بحر يدين تمزيق مندوب الاحتلال تقرير مجلس حقوق الإنسان
أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، تمزيق مندوب الاحتلال الصهيوني لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، تقرير مجلس حقوق الإنسان على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً ذلك استخفافاً بدور الأمم المتحدة ومؤسساتها، وانتهاكاً للأخلاق والمواثيق.

وطالب بحر في تصريح صحفي محاسبة مندوب الاحتلال ومعاقبته، وعدم تمرير هذا التصرف لأن ذلك سيدفعه للتمادي، كما يقوم الاحتلال بالتمادي في جرائمه بسبب الصمت الدولي على
انتهاكاتها المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني.

ووصف بحر تمزيق تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يدين الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه سيما الاستيطان، بالعربدة والوقاحة، التي تستوجب خطوات عقابية بحق مندوب الاحتلال، الذي يعكس سياسة الاحتلال وعنجهيته وإصراره على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة على ضرورة وقف سياسة المعايير المزدوجة مع الاحتلال، ووضع حد لجرائمه ومحاسبة محاسبة قادته، وعزله، ورد الحقوق لأصحابها الفلسطينيين.

وطالب دول العالم بالأخذ بتقرير الأمم المتحدة وكل التقارير التي تنصف الشعب الفلسطيني وتكشف جرائم الاحتلال والعمل على عزله.

أخبار ذات صلة

وزير الاقتصاد: لن نسمح بارتفاع أسعار السلع المستوردة سابقاً وتوجيهات من الرئيس للمتابعة الحثيثة

وزير الاقتصاد: لن نسمح بارتفاع أسعار السلع المستوردة سابقاً وتوجيهات من الرئيس للمتابعة الحثيثة

&#34;التربية&#34; تطلق ورشة حول جاهزية الصحة المدرسية في ظل الجائحة

"التربية" تطلق ورشة حول جاهزية الصحة المدرسية في ظل الجائحة

&#34;الغريب&#34; يفتتح الدورة الثامنة لـ &#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; الأربعاء المقبل

"الغريب" يفتتح الدورة الثامنة لـ "أيام فلسطين السينمائية" الأربعاء المقبل

الرئيس عباس يقرر تنكيس العلم الفلسطيني بالثاني من نوفمبر من كل عام

الرئيس عباس يقرر تنكيس العلم الفلسطيني بالثاني من نوفمبر من كل عام

(Ooredoo) تعلن عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2021

(Ooredoo) تعلن عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2021

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

غزة: الإدارة العامة لهندسة المركبات تناقش حملة الفحص الشتوي

غزة: الإدارة العامة لهندسة المركبات تناقش حملة الفحص الشتوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تطلق ورشة حول جاهزية الصحة المدرسية في ظل الجائحة

"التربية" تطلق ورشة حول جاهزية الصحة المدرسية في ظل الجائحة

&#34;الغريب&#34; يفتتح الدورة الثامنة لـ &#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; الأربعاء المقبل

"الغريب" يفتتح الدورة الثامنة لـ "أيام فلسطين السينمائية" الأربعاء المقبل

(Ooredoo) تعلن عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2021

(Ooredoo) تعلن عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2021

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

غزة: الإدارة العامة لهندسة المركبات تناقش حملة الفحص الشتوي

غزة: الإدارة العامة لهندسة المركبات تناقش حملة الفحص الشتوي

الأسير إسماعيل عوكل يسرد تفاصيل الاعتداء الهمجي الذي تعرض له أثناء اعتقاله

الأسير إسماعيل عوكل يسرد تفاصيل الاعتداء الهمجي الذي تعرض له أثناء اعتقاله

أبو بكر يلتقي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر د. مشيرة خطاب

أبو بكر يلتقي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر د. مشيرة خطاب

الحايك يدعو للإعلان عن دليل استرشادي للسلع في قطاع غزة

الحايك يدعو للإعلان عن دليل استرشادي للسلع في قطاع غزة

منوعات

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

شاهد: مايا دياب تثير الرعب في قلوب مساعديها في الهالوين

شاهد: مايا دياب تثير الرعب في قلوب مساعديها في الهالوين

شاهد: محمد رمضان يستعرض دراجته النارية من داخل قصر نجل رئيس الإمارات

شاهد: محمد رمضان يستعرض دراجته النارية من داخل قصر نجل رئيس الإمارات

جومانة مراد تكشف سبب محاولتها للانتحار

جومانة مراد تكشف سبب محاولتها للانتحار

مصطفى فهمي يصدم طليقته بهذا التصرف

مصطفى فهمي يصدم طليقته بهذا التصرف

ديانا كرزون تكشف عن الهدية التي قدمتها لنفسها في عيد ميلادها

ديانا كرزون تكشف عن الهدية التي قدمتها لنفسها في عيد ميلادها

نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تحرش ابنتها

نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تحرش ابنتها

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف عن حالته الصحية

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف عن حالته الصحية

عبير سندر في مقطع فيديو عفوي لتحدي اللهجات مع صديقاتها

عبير سندر في مقطع فيديو عفوي لتحدي اللهجات مع صديقاتها

لأول مرة: لقطات عفوية تجمع ميريام فارس بابنها الأكبر

لأول مرة: لقطات عفوية تجمع ميريام فارس بابنها الأكبر

عربي

سقوط 3 صواريخ في منطقة قريبة من المنطقة الخضراء في بغداد

سقوط 3 صواريخ في منطقة قريبة من المنطقة الخضراء في بغداد

مصر تنفق 400 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا)

مصر تنفق 400 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا)

الإمارات تعلن ارتفاع أسعار البنزين بدءاً من نوفمبر

الإمارات تعلن ارتفاع أسعار البنزين بدءاً من نوفمبر

مصر تشهد أمطاراً رعدية غزيرة تضرب عدة محافظات

مصر تشهد أمطاراً رعدية غزيرة تضرب عدة محافظات