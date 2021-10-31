تحذيرات من خطورة المخطط الاحتلالي بتزويد المستوطنات بالمياه عبر خطوط طويلة

رام الله - دنيا الوطنحذر الناشط الحقوقي عارف دراغمة من خطورة المخطط الاحتلالي بتزويد المستوطنات بالمياه عبر خطوط ستمتدُّ لأكثر من ثلاثةَ عَشَرَ كيلو مترًا، تخترق أراضي المواطنين في الأغوار، مشيرًا إلى بناء حاووز كبير للمياه في منطقة كردلة؛ لتوصيل المياه إلى المستوطنات، ما سيؤدي إلى مصادرة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين لصالح المستوطنين.وقال دراغمة إنَّ الاحتلال يمارس سياسات مختلفة لتقويض الوجود الفلسطيني، إضافة لسياسات المستوطنين ببناء الكرفانات ورعي الأبقار في أراضي المواطنين، والاستيلاء على الأراضي، لافتًا إلى وجود ستٍّ وثلاثينَ مستوطنة وبؤرة استيطانية في الأغوار تغلق كافة مناحي الحياة أمام المواطنين.وأضاف دراغمة أنَّ ثلاثًا وثمانينَ بالمئةِ من الأراضي في الأغوار تقع تحت سيطرة الاحتلال، منها أكثر من ثمانيةٍ وثلاثينَ بالمئة يسيطر عليها المستوطنون.