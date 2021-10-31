الشيوخي يدعو التجار للالتزام بالأسعار الدارجة وعدم رفع الأسعار





رام الله - دنيا الوطندعا أمين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك في دولة فلسطين عزمي الشيوخي في بيان صحفي صدر ظهر اليوم الأحد التجار للالتزام بالأسعار الدارجة وعدم رفع الأسعار وعدم التلاعب فيها.و أكد الشيوخي على أن المواطن يدفع ثمن ظلم وتغول أصحاب الشركات الاحتكارية وحيتان السوق وبعض التجار الجشعين، مطالبًا هو والعطاري اليوم الأحد في سياقين منفصلين المواطنين بعدم التعاطي مع الاشاعات حول ارتفاعات الاسعار.وفي نفس الاطار قال الشيوخ: "إن الاشاعات عن ارتفاعات الأسعار والتهافت على شراء السلع تفتح شهية بعض الموردين من المحتكرين والجشعين وحيتان السوق وبعض التجار لرفع اسعار السلع والخدمات بالعادة".و أضاف" لا داعي للقلق ولا داعي للتهافت على شراء السلع وان الوضع في الأسواق لا يزال مستقر ولن نقبل بأي تلاعب بالأسعار ولن نسمح بظلم وتغول الجشعين من بعض الموردين وبعض التجار عديمي الضمير بالتلاعب بالأسعار".و طالب الشيوخي جهات الاختصاص بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يتلاعب بقوت أبناء شعبنا الصامدين المرابطين تحت نير الإحتلال والإستيطان وكل من يحاول المساس بالأمن الغذائي والصحي والاقتصادي الفلسطيني.ودعا الجهات التنفيذية لمضاعفة جهودها وجولاتها الرقابية في الأسواق و لضرورة التزام التجار باشهار الأسعار على جميع البضائع و واجهات المحلات وحتى يتمكن المستهلك من ممارسة حقه في المعرفة وحتى يكون هناك تنافس شريف بين التجار بعيد عن الخداع والغش والتدليس الذي يمارسه بعض التجار على المستهلكين.و أكد الشيوخي على أن الجهات التتفيذية تعمل ليل نهار من أجل ضبط الأسعار وفق توجيهات الرئيس محمود عباس مؤخرا بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات حماية المستهلك والمجتمع الاهلي والمحلي.وأضاف رئيس جمعية حماية المستهلك" انه سوف تطال يد العدالة كل المتلاعبين الذين يريدون زيادة ثرائهم على حساب دماء ابناء شعبنا وزيادة افقاره، و ان رفع اسعار كيلوا الدجاج من قبل بعض الموردين غير مبرر ولا نقبل به وان وزارة الزراعة تعمل على لجم ارتفاعات اسعار لحوم الدواجن منذ فترة طويله حتى تكون اسعارها عادلة للمستهلك وللمزارع وانه لا تزال اسعار الدواجن مستقره وما نسمع به عن ارتفاع باسعار الدواجن غير مبرر وغير صحيح ويقع في دائرة التلاعب بالاسعار".و أوضح الشيوخي أن الكميات الموجودة في المزارع كبيرة وتكفي لاسواقنا وفق الرزمانة الزراعية التي تعمل عليها وزارة الزراعة مع مربي الدواجن ولا يوجد أي نقص في الكميات المطلوبة لاسواقنا بل يوجد ضعف بالقدرة الشرائية مما يساهم في خفض الاسعار وليس ارتفاعها.ومن جهته طالب وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، صباح اليوم الأحد ، الشعب الفلسطيني بعدم التعاطي مع الإشاعات الأخيرة التي تتحدث عن ارتفاع كبير في أسعار السلع، مؤكدًا على أن أسعار السلع في فلسطين حتى هذه اللحظة مستتبة ولكن حجم الإشاعات كبير في هذا الموضوع.وأضاف العطاري" إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعقب هذه الشائعات أصدر تعليمات مباشرة لوزير الاقتصاد الفلسطيني بتشكيل لجنة طوارئ من قبل جهات حكومية وغير حكومية لمراقبة الأسعار والسلع، و لا نستطيع الحديث عن قفزة كبيرة في أسعار السلع".ولفت وزير الزراعة إلى أن ما جرى هو ارتفاع في أسعار الدجاج وللمرة الأولى حيث أن المزارع الفلسطيني ولطالما عرفناه بقدرته على تحمل الخسائر، مشدداً على أن اليوم سيشهد تراجع في أسعار الدجاج وسيصل إلى 10 شيكل للبيع للمستهلك، مؤكدًا على أن سعر كيلو الدجاج على المزارع سيكون ما بين 8 إلى 8.5 شيكل وهذا هامش ربح عادل جداً.وحول أسعار الخضروات أوضح أن أسعار الخضروات في حدها الأدنى ولا خوف من نقص الخضروات في الأسواق، خاصةً وأن مجتمعنا مجتمع زراعي، مضيفاً أنه من الممكن أن يكون هناك ارتفاع في أسعار الفواكه.