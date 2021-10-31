شؤون فلسطينية

الاحتلال يلاحق العمّال بالقرب من بلدة نعلين ويطلق عليهم النار

الاحتلال يلاحق العمّال بالقرب من بلدة نعلين ويطلق عليهم النار
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة، على عمال فلسطينيين من بلدة نعلين أثناء محاولتهم العبور إلى الداخل الفلسطيني المحتل.

وأفادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال عززت من تواجدها على طول الجدار الفاصل شرقي وجنوبي بلدة نعلين، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الغازية بكثافة على العمال.

ويدخل العمال الذين لا يحملون تصاريح عمل صادرة عن سلطات الاحتلال، ويدخلون من فتحات الجدار الفاصل الذي منعهم من الوصول إلى مناطق عملهم منذ إقامته منذ عام 2002م.

ويتعرض العمال للتنكيل والملاحقة من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم.

وتسبب جدار الفصل العنصري الذي بدأ الاحتلال بإنشائه عام 2004 بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الضفة ومصادرة 164780 دونما.

 وينتهك الجدار الحقوق الأساسية لحوالي مليون فلسطيني، ما اضطر الآلاف منهم إلى استصدار تصاريح خاصة من قوات الاحتلال للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم.

 ونعلين بلدة فلسطينية تقع إلى الغرب من مدينة رام الله على الحد الفاصل بين الضفة ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.

أخبار ذات صلة

بمشاركة فلسطين... (يونسكو) تعقد مؤتمرها العام في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها

بمشاركة فلسطين... (يونسكو) تعقد مؤتمرها العام في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها

مسمار: اللجنة التحضيرية لعقد جلسة المركزي تجتمع قريبًا

مسمار: اللجنة التحضيرية لعقد جلسة المركزي تجتمع قريبًا

وزير الزراعة: أسعار الدجاج ستشهد انخفاضًا والفواكه ارتفاعًا طفيفًا

وزير الزراعة: أسعار الدجاج ستشهد انخفاضًا والفواكه ارتفاعًا طفيفًا

الشيوخي يدعو التجار للالتزام بالأسعار الدارجة وعدم رفع الأسعار

الشيوخي يدعو التجار للالتزام بالأسعار الدارجة وعدم رفع الأسعار

مستوطن يعتدي على طفل خلال ملاحقة رعاة الأغنام في الأغوار

مستوطن يعتدي على طفل خلال ملاحقة رعاة الأغنام في الأغوار

الخارجية الفلسطينية: تصريحات رئيس وزراء إسرائيل إمعان في الاستعمار ومعاداة السلام

الخارجية الفلسطينية: تصريحات رئيس وزراء إسرائيل إمعان في الاستعمار ومعاداة السلام

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو لخطة عمل وطنية مع اقتراب انعقاد المجلس المركزي

"النضال الشعبي" تدعو لخطة عمل وطنية مع اقتراب انعقاد المجلس المركزي

الرئيس عباس يصل إيطاليا غدًا في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل إيطاليا غدًا في زيارة رسمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بمشاركة فلسطين... يونسكو تعقد مؤتمر العام في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها

بمشاركة فلسطين... يونسكو تعقد مؤتمر العام في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها

مسمار: اللجنة التحضيرية لعقد جلسة المركزي تجتمع قريبًا

مسمار: اللجنة التحضيرية لعقد جلسة المركزي تجتمع قريبًا

وزير الزراعة: أسعار الدجاج ستشهد انخفاضًا والفواكه ارتفاعًا طفيفًا

وزير الزراعة: أسعار الدجاج ستشهد انخفاضًا والفواكه ارتفاعًا طفيفًا

الشيوخي يدعو التجار للالتزام بالأسعار الدارجة وعدم رفع الأسعار

الشيوخي يدعو التجار للالتزام بالأسعار الدارجة وعدم رفع الأسعار

الاحتلال يلاحق العمّال بالقرب من بلدة نعلين ويطلق عليهم النار

الاحتلال يلاحق العمّال بالقرب من بلدة نعلين ويطلق عليهم النار

مستوطن يعتدي على طفل خلال ملاحقة رعاة الأغنام في الأغوار

مستوطن يعتدي على طفل خلال ملاحقة رعاة الأغنام في الأغوار

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو لخطة عمل وطنية مع اقتراب انعقاد المجلس المركزي

"النضال الشعبي" تدعو لخطة عمل وطنية مع اقتراب انعقاد المجلس المركزي

&#34;التعليم العالي&#34; وصندوق التشغيل ينظمان تدريباً ريادياً للطالبات في الضفة وغزة

"التعليم العالي" وصندوق التشغيل ينظمان تدريباً ريادياً للطالبات في الضفة وغزة

منوعات

شاهد: مايا دياب تثير الرعب في قلوب مساعديها في الهالوين

شاهد: مايا دياب تثير الرعب في قلوب مساعديها في الهالوين

شاهد: محمد رمضان يستعرض دراجته النارية من داخل قصر نجل رئيس الإمارات

شاهد: محمد رمضان يستعرض دراجته النارية من داخل قصر نجل رئيس الإمارات

جومانة مراد تكشف سبب محاولتها للانتحار

جومانة مراد تكشف سبب محاولتها للانتحار

مصطفى فهمي يصدم طليقته بهذا التصرف

مصطفى فهمي يصدم طليقته بهذا التصرف

ديانا كرزون تكشف عن الهدية التي قدمتها لنفسها في عيد ميلادها

ديانا كرزون تكشف عن الهدية التي قدمتها لنفسها في عيد ميلادها

نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تحرش ابنتها

نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تحرش ابنتها

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف عن حالته الصحية

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف عن حالته الصحية

عبير سندر في مقطع فيديو عفوي لتحدي اللهجات مع صديقاتها

عبير سندر في مقطع فيديو عفوي لتحدي اللهجات مع صديقاتها

لأول مرة: لقطات عفوية تجمع ميريام فارس بابنها الأكبر

لأول مرة: لقطات عفوية تجمع ميريام فارس بابنها الأكبر

شاهد: منة عرفة تكشف سبب رفضها لإقامة حفل زفاف

شاهد: منة عرفة تكشف سبب رفضها لإقامة حفل زفاف

عربي

سقوط 3 صواريخ في منطقة قريبة من المنطقة الخضراء في بغداد

سقوط 3 صواريخ في منطقة قريبة من المنطقة الخضراء في بغداد

مصر تنفق 400 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا)

مصر تنفق 400 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا)

الإمارات تعلن ارتفاع أسعار البنزين بدءاً من نوفمبر

الإمارات تعلن ارتفاع أسعار البنزين بدءاً من نوفمبر

مصر تشهد أمطاراً رعدية غزيرة تضرب عدة محافظات

مصر تشهد أمطاراً رعدية غزيرة تضرب عدة محافظات