الاحتلال يلاحق العمّال بالقرب من بلدة نعلين ويطلق عليهم النار

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة، على عمال فلسطينيين من بلدة نعلين أثناء محاولتهم العبور إلى الداخل الفلسطيني المحتل.وأفادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال عززت من تواجدها على طول الجدار الفاصل شرقي وجنوبي بلدة نعلين، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الغازية بكثافة على العمال.ويدخل العمال الذين لا يحملون تصاريح عمل صادرة عن سلطات الاحتلال، ويدخلون من فتحات الجدار الفاصل الذي منعهم من الوصول إلى مناطق عملهم منذ إقامته منذ عام 2002م.ويتعرض العمال للتنكيل والملاحقة من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم.وتسبب جدار الفصل العنصري الذي بدأ الاحتلال بإنشائه عام 2004 بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الضفة ومصادرة 164780 دونما.وينتهك الجدار الحقوق الأساسية لحوالي مليون فلسطيني، ما اضطر الآلاف منهم إلى استصدار تصاريح خاصة من قوات الاحتلال للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم.ونعلين بلدة فلسطينية تقع إلى الغرب من مدينة رام الله على الحد الفاصل بين الضفة ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.