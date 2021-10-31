سقوط 3 صواريخ في منطقة قريبة من المنطقة الخضراء في بغداد

رام الله - دنيا الوطنسقطت ثلاثة صواريخ، اليوم الأحد، بالقرب من المنطقة الخضراء، حيث مقار الرئاسة والحكومة والبرلمان في العاصمة العراقية بغداد.ونقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس)، قال مصدر أمني عراقي إن "هذا الهجوم الذي اقتصرت أضراره على الماديات، ولم يوقع إصابات، هو الأول منذ نحو أربعة أشهر قرب المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأميركية ومقرات حكومية أخرى".وأوضح أن "ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت على منطقة المنصور في بغداد، وقع أحدها "قرب مستشفى الهلال الأحمر، والآخر في شارع الأميرات قرب السياج الخارجي للمصرف الاقتصادي، أما الثالث فقد سقط في بداية مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه إسالة المنصور".