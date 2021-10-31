مستوطن يعتدي على طفل خلال ملاحقة رعاة الأغنام في الأغوار

رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطن، اليوم الأحد، على طفل بالضرب، خلال ملاحقة رعاة الأغنام في خلة مكحول بالأغوار الشمالية.وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستوطنين قاموا بملاحقة الرعاة في خلة مكحول، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، وخلال ذلك اعتدى مستوطن بالضرب على الطفل حسين يوسف بشارات (14 عاما)، ما أسفر عن إصابته برضوض.يذكر أن الرعاة في خلة مكحول يتعرضون لاعتداءات شبه يومية وملاحقات مستمرة من المستوطنين، كما أن الطفل بشارات قد تعرض قبل حوالي أسبوعين للملاحقة من المستوطنين خلال عودته من المراعي، واحتجزت شرطة الاحتلال والدته لساعات، بسبب شكوى من المستوطنين في ذلك الوقت.