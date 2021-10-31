شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: تصريحات رئيس وزراء إسرائيل إمعان في الاستعمار ومعاداة السلام

الخارجية الفلسطينية: تصريحات رئيس وزراء إسرائيل إمعان في الاستعمار ومعاداة السلام
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت بشأن مواقفه المعادية للسلام ومعارضته لإقامة دولة فلسطينية تشكل تحديا للإجماع الدولي وخارجة عنه، وانتهاكا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي".

ودانت الوزارة، في بيان، الموقف المتعنت الذي أعلنه بينت في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "صنداي التايمز" البريطانية، اليوم الأحد، واعتبرتها امعانا في التمرد الاسرائيلي الرسمي وانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، واستخفافا بالمطالبات والمواقف الدولية، بما فيها الأميركية الداعية لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأشارت إلى "أن هذه التصريحات تعتبر بمثابة وضع العصي في دواليب الجهود الاقليمية والدولية والأميركية الهادفة لإحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين".

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