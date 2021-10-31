"النضال الشعبي" تدعو لخطة عمل وطنية مع اقتراب انعقاد المجلس المركزي









رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن الوحدة الوطنية ووضع استراتيجية عمل شاملة مع اقتراب انعقاد المجلس المركزي ، وجاء ذلك خلال اجتماع فرع مخيم الجنوب في سوريا ، بحضور سامر سويد أبو عرب عضو اللجنة المركزية ، وأبو خالد البيك عضو اللجنة التنظيمية، وسكرتير الفرع عامر تيم في منطقة السيدة زينب.وأشارت الجبهة أن إجراءات الاحتلال الفاشية ضد أبناء شعبنا وكذلك الاسرى تتطلب التحرك الدولي والعربي لفضح الاحتلال .كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات السياسية والتنظيمية، ووضع خطة عمل تناولت الأنشطة والفعاليات وبرامج العمل .وقد تناول الحديث أهمية الانطلاق بالعمل التنظيمي الصحيح دون أي تجاوز البعض مع التأكيد على الاحترام المتبادل.