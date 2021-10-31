الرئيس عباس يصل إيطاليا غدًا في زيارة رسمية

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يصل الرئيس محمود عباس إلى العاصمة الإيطالية روما غدًا الإثنين في زيارة رسمية، يلتقي خلالها مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتريلا، ورئيس الوزراء ماريو دراجي، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان.وقالت سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة إن الرئيس أبو مازن سيضع المسؤولين الإيطاليين في مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وخاصة انتهاكات الاحتلال في القدس من تهجير وتوسع استيطاني واعتداءات على المواطنين.وأكدت عودة في حديث لإذاعة (فلسطين) اليوم الأحد على أهمية الدور الإيطالي كجزء من الاتحاد الأوروبي بإعادة التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال.من جهة ثانية، أعلنت عودة أن وزير الخارجية رياض المالكي سيشارك في مؤتمر البيت الأوروبي الذي تنطلق أعماله غدًا نيابة عن الرئيس، بحضور رسمي رفيع، مضيفة أنَّ كلمة دولة فلسطين ستكون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وتتضمن انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.