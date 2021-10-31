5 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 9، بيت لحم 19، أريحا والأغوار 8، جنين 19، ضواحي القدس 3، الخليل 20، رام الله والبيرة 18، طولكرم 4، نابلس 9، قلقيلية 1، سلفيت 0، قطاع غزة 125".وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 6، بيت لحم 8، أريحا والأغوار 5، جنين 23، ضواحي القدس 5، الخليل 28، رام الله والبيرة 19، طولكرم 6، نابلس 11، قلقيلية 4، سلفيت 3، قطاع غزة 254".وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان في جنين.ولفتت الكيلة، إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 95 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.