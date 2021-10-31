المواصلات توقف حافلات نقل الموظفين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل والمواصلات في غزة، عن إيقاف حافلات نقل الموظفين العموميين بدءًا من غدٍ الاثنين، وذلك تنفيذا لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي.وذكرت الوزارة وفق ما نقلت وكالة (الرأي) أنه تقرر إيقاف حافلات نقل الموظفين باستثناء حافلات وزارتي الصحة والتعليم والعاملين بالمعابر.وكانت وزارة المالية، قالت في وقت سابق، إنه سيتم صرف بدل السفر الثابت كاملا للموظفين نقدا دون الخضوع لنسبة صرف الراتب، وبما يشمل موظفي العقود، وذلك اعتبارا من بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.