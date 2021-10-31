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مصر تنفق 400 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا)

مصر تنفق 400 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، عن إنفاق مصر لـ 400 مليون دولار، لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) للمواطنين المصريين.

وقال تاج الدين: " تم تنوع مصادر الحصول على اللقاحات منذ فترة طويلة بدعم رئاسي وتمويل حكومي من خلال التعاقد للحصول عليها من مختلف المصادر، سواء اللقاح الصينى، أو "أسترازينيكا"، أو "جونسون آند جونسون"، وكذلك من التحالف العالمى للقاحات"، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة (إكسترا نيوز): "أن توفير اللقاحات ساهم في حصول عدد كبير من المواطنين عليها،  ونطمح وفق الخطة للوصول إلى 40 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الكاملة سواء جرعتين أو جرعة واحدة، وتم توزيع 25 مليون جرعة كاملة، سواء من له جرعة واحدة أو جرعتين، حتى الآن، وعدد الجرعات التي تم توزيعها 35 مليون جرعة".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية: "نهدف لحصول 40 مليون مواطن على اللقاح يعنى حوالي 80 مليون جرعة، لآن اللقاح عبارة عن جرعتين أو تقل قليلا إذا تم وضع في الحسبان لقاح "جونسون" بجرعة واحدة". 

وأوضح تاج الدين أن تنوع مصادر اللقاح جعل الدولة توفر عددا كبيرا في ظل النقص العالمي. 5% من القارة الإفريقية حصلوا على اللقاح، وبالتالي تنوع اللقاحات كان أمرا مهما من أجل توفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات، خاصة أننا أمام هدف قومي وهو تطعيم 40 مليون مواطن مع نهاية العام.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تصنيع اللقاحات، وتم الاتفاق مع بعض الشركات للتصنيع حتى تكون مصر مصدر من مصادر توفير اللقاحات من أجل حاجة مصر أولا، ثم حاجة إفريقيا ثانيا، والمنطقة كلها ثالثا.


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