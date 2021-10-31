الإمارات تعلن ارتفاع أسعار البنزين بدءاً من نوفمبر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة، عن ارتفاع سعار البنزين والديزل، بدءاً من غدا الاثنين الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.ويشهد الارتفاع بمقدار يتراوح بين (19 و20) فلساً في البنزين و30 فلساً في الديزل لكل ليتر بنسب ارتفاع تراوحت بين 7.7 % و8% في البنزين ونحو 12% في الديزل مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2021، وفق (البيان الإمارات).وبتلك الزيادات الجديدة، يكون سعر لتر البنزين (السوبر 98) ارتفع من 2.60 درهم في أكتوبر إلى 2.80 درهم في تشرين الثاني/ نوفمبر، وارتفع سعر لتر (البنزين خصوصي) 95 من 2.49 درهم فيتشرين الأول/ أكتوبر إلى 2.69 درهم في نوفمبر، وارتفع سعر لتر (بنزين إي بلس) من 2.42 درهم في أكتوبر إلى 2.61 درهم في نوفمبر.، بينما زاد سعر لتر الديزل من 2.51 درهم في أكتوبر إلى 2.81 درهم الشهر المقبل.كما ونوهت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات أن التسعيرة الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة.وجاء ارتفاع أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة بعد ثبات أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهر على التوالي، وبعد تسجيلها استقرارا مماثلا في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين.