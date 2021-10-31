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مصر تشهد أمطاراً رعدية غزيرة تضرب عدة محافظات

مصر تشهد أمطاراً رعدية غزيرة تضرب عدة محافظات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تمر بعض المحافظات المصرية، اليوم الأحد، أحوالاً جوية سيئة، حيث تجمعت سحب رعدية في بعضها، وشهد البعض الآخر نزول أمطار غزيرة .

وتمركزت الأمطار في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وفي مدن السادات وبنها، وعدد من مدن محافظتي البحيرة والدقهلية، وفق (روسيا اليوم).

فيما وتشهد مدن وقرى محافظة البحيرة الآن موجة من الأمطار متفاوتة الشدة، على فترات متقطعة وخاصة المدن الساحلية، بينما انخفضت حدة الأمطار على باقي المدن والمراكز.

كما وتتعرض المدن الغربية (النوبارية - وادي النطرون)  لأمطار شديدة مصحوبة بالرعد والبرق، مما تسبب فى خلو الشوارع والطرق من المارة.

ويشهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الآن، أمطاراً رعدية غزيرة وذلك بالقرب من وادي النطرون، على الطريق السريع.

ورفعت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور حالة الاستعدادات القصوى، تحسباً لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.

وفي وقت سابق، أظهرت صور الأقمار الصناعية تطور عاصفة متوسطية شبه استوائية في وسط البحر الأبيض، متمركزة قبالة السواحل الليبية، وتؤثر على مصر.


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