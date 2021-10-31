شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، تركزت في المنطقة الشرقية.

وأوضحت المصادر أن القدس القديمة وبواباتها تشهد إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى،
إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

ويتعرض الشبان المقدسيون وبالتوازي مع جرائم الاحتلال لاستفزازات يومية من قبل المستوطنين الذين ينظمون المسيرات، والتجمعات، عدا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكاً خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن سبتمبر/ أيلول من العام المنصرم 2020.

وحسب التقرير، ضاعف الاحتلال من انتهاكاته في القدس المحتلة، وبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك (5608) مستوطنين، ما يمثل ضعف عدد الشهر السابق.

كما وأبعد الاحتلال (10) مواطنين عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى، وبلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (35)
اعتداء.

أخبار ذات صلة

فلسطين تطالب الرباعية الدولية باجتماع عاجل لإنقاذ حل الدولتين

فلسطين تطالب الرباعية الدولية باجتماع عاجل لإنقاذ حل الدولتين

الخارجية تطالب الرباعية الدولية باجتماع عاجل على المستوى الوزاري لانقاذ حل الدولتين

الخارجية تطالب الرباعية الدولية باجتماع عاجل على المستوى الوزاري لانقاذ حل الدولتين

بينت: لا توجد طريقة لإقامة دولة فلسطينية ولا مجال للذهاب إلى السلام الأن

بينت: لا توجد طريقة لإقامة دولة فلسطينية ولا مجال للذهاب إلى السلام الأن

استدعاء أسير محرر واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة

استدعاء أسير محرر واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة

مركز فلسطين: 7 أسرى مضربين عن الطعام يموتون في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 7 أسرى مضربين عن الطعام يموتون في سجون الاحتلال

انخفاض أعداد وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة

انخفاض أعداد وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

بتعليمات الرئيس عباس.. أبو بكر يبدأ جولة خارجية لتدويل قضية الأسرى

بتعليمات الرئيس عباس.. أبو بكر يبدأ جولة خارجية لتدويل قضية الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الخارجية تطالب الرباعية الدولية باجتماع عاجل على المستوى الوزاري لانقاذ حل الدولتين

الخارجية تطالب الرباعية الدولية باجتماع عاجل على المستوى الوزاري لانقاذ حل الدولتين

استدعاء أسير محرر واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة

استدعاء أسير محرر واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة

مركز فلسطين: 7 أسرى مضربين عن الطعام يموتون في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 7 أسرى مضربين عن الطعام يموتون في سجون الاحتلال

إصابات بمواجهات عنيفة ومستوطنون يعربدون في الخليل

إصابات بمواجهات عنيفة ومستوطنون يعربدون في الخليل

مقدسيون يواصلون الرباط قرب المقبرة اليوسفية لحمايتها من التجريف

مقدسيون يواصلون الرباط قرب المقبرة اليوسفية لحمايتها من التجريف

الأورومتوسطي يطلق الدورة الثانية من مشروع &#34;ويكي رايتس&#34; بالضفة الغربية وغزة

الأورومتوسطي يطلق الدورة الثانية من مشروع "ويكي رايتس" بالضفة الغربية وغزة

الاحتلال يستدعي أسيرا محررا شرق بيت لحم

الاحتلال يستدعي أسيرا محررا شرق بيت لحم

منوعات

جومانة مراد تكشف سبب محاولتها للانتحار

جومانة مراد تكشف سبب محاولتها للانتحار

مصطفى فهمي يصدم طليقته بهذا التصرف

مصطفى فهمي يصدم طليقته بهذا التصرف

ديانا كرزون تكشف عن الهدية التي قدمتها لنفسها في عيد ميلادها

ديانا كرزون تكشف عن الهدية التي قدمتها لنفسها في عيد ميلادها

نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تحرش ابنتها

نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تحرش ابنتها

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف عن حالته الصحية

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف عن حالته الصحية

عبير سندر في مقطع فيديو عفوي لتحدي اللهجات مع صديقاتها

عبير سندر في مقطع فيديو عفوي لتحدي اللهجات مع صديقاتها

لأول مرة: لقطات عفوية تجمع ميريام فارس بابنها الأكبر

لأول مرة: لقطات عفوية تجمع ميريام فارس بابنها الأكبر

شاهد: منة عرفة تكشف سبب رفضها لإقامة حفل زفاف

شاهد: منة عرفة تكشف سبب رفضها لإقامة حفل زفاف

شاهد: الفنان اللبناني زياد برجي في لحظات رومانسية مع زوجته

شاهد: الفنان اللبناني زياد برجي في لحظات رومانسية مع زوجته

بعد وفاة والديها.. دنيا سمير غانم بأول عمل فني لها

بعد وفاة والديها.. دنيا سمير غانم بأول عمل فني لها

عربي

الإمارات تعلن ارتفاع أسعار البنزين بدءاً من نوفمبر

الإمارات تعلن ارتفاع أسعار البنزين بدءاً من نوفمبر

مصر تشهد أمطاراً رعدية غزيرة تضرب عدة محافظات

مصر تشهد أمطاراً رعدية غزيرة تضرب عدة محافظات

اليمن: رصد 6 إصابات و3 وفيات جديدة بـ(كورونا)

اليمن: رصد 6 إصابات و3 وفيات جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 12 وفاة و1022 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 12 وفاة و1022 إصابة جديدة بـ(كورونا)