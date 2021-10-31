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دولي

الصين تعلن امتداد تفشي وباء (كورونا) في 14 مقاطعة

الصين تعلن امتداد تفشي وباء (كورونا) في 14 مقاطعة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن موجة التفشي الأخيرة لوباء (كوفيد-19) في الصين امتدت إلى 14 مقاطعة، وتم تسجيل حالات إصابة محلية العدوى وحالات بدون أعراض خلال الـ14 يوما الماضية.

وقال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس، وذلك خلال مؤتمر صحفي: " إن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا يزال قاتما ومعقدا، إذ أن حالات العدوى تواصل انتشارها بسرعة"، وفق (روسيا اليوم).

في السياق ذاته، قال تشونغ نان شان، أحد خبراء الأوبئة في الصين: "إن البلاد ستكون قادرة على احتواء الموجة الأخيرة لتفشي فيروس كورونا بشكل فعال في غضون شهر".

كما وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، عن تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات بفيروس تاجي، في بر الصين الرئيسي (97151)، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند (4636).

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