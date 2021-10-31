بينت: لا توجد طريقة لإقامة دولة فلسطينية ولا مجال للذهاب إلى السلام الأن

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأحد، إن حكومته تعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية.ووفق ما قاله بينت لصحيفة (التايمز) ونشرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) مقتطفات منه، فإن إنشاء كيانات شبيهة بالدولة لا ينجح كما أنه لا يوجد زعيم واحد مهم في المنطقة يعتقد أنه من الممكن أن نذهب حاليًا إلى عملية تفاوض للسلام، بحسب بينت.وأكد، أن حكومته لديها مصلحة في أن يتم ترجمة السلام مع الأردن ومصر لصالح الشعوب حتى يشعروا بثمار السلام، مشيرا إلى أن السلام الآن مع تلك الدول بقي على المستويين السياسي والدبلوماسي ولم يصل للشعوب.وبشأن الملف النووي الإيراني، قال بينت إن إسرائيل في حرب باردة مع إيران وأنها ستفعل كل ما يلزم لتحييد تهديد نظامها