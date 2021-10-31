انخفاض أعداد وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 620 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 1571 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 183613 ، منها 3930 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 254 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 178112 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 134 ، منها 89 حالة خطرة.ووفق الصحة، فإن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، فيما وصل اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 475054.