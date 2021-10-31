شؤون فلسطينية

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي
رام الله - دنيا الوطن
 يواصل سبعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 109 أيام.

والأسرى المضربون بالإضافة إلى الفسفوس: هم: مقداد القواسمة منذ (102 يوم)، وعلاء الأعرج منذ (84 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (75 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (68 يوما)، وعياد الهريمي منذ (39 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (21 يوما).

ويخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (23 يوما)، تضامنا مع الأسرى السبعة.

وحذر الناطق الاعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في اتصال هاتفي مع "وفا"، من خطورة الوضع الصحي للأسير الفسفوس الذي يقبع في مستشفى "برزلاي"، حيث تتفاقم حالته سوءًا يومًا بعد يوم، لافتا الى أن تفعيل أمر الاعتقال الإداري له، بمثابة اعدام بطيء، وهو ما يشكل خطورة على حياته.

وبخصوص الأسير القواسمة، أكد أن وضعه مقلق جدا، حيث يعاني من تسمم بالدم، ومشاكل في القلب والرئتين، والكلى، والكبد، الأمر الذي يؤثر على قدرته على الحركة والكلام والرؤيا. فيما يقبع بقية الأسرى في عيادة سجن الرملة.

وقال عبد ربه إن احتمالية استشهاد أحد الأسرى المضربين تزداد كل لحظة مع اجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، وهذا تماهٍ في سياسة الاحتلال مع الطواقم الطبية في عملية احكام الحصار، ومفاقمة معاناة الأسرى المضربين.

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