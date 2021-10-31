إصابات بمواجهات عنيفة ومستوطنون يعربدون في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأُصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت مساء السبت، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع اعتداءات نفذها مستوطنون، في مدينة الخليل.وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية بوسط الخليل بعد أن أغلقت قوات الاحتلال المنطقة.وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية والمسيلة للدموع صوب الشبان الثائرين، في ظل انتشار عسكري مكثف ومنع تواجد المواطنين في المنطقة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.وتزامنت المواجهات مع اعتداءات نفذها مستوطنون ضد مواطنين في حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل، بحماية قوات الاحتلال.وأوضح الناشط عارف جابر، أن عددا من المستوطنين رشوا غاز الفلفل في وجه فتى، ما أسفر عن إصابته بحروق، كما اعتدوا على المواطنين بالألفاظ النابية وإلقاء القاذورات باتجاههم، بحماية من قوات الاحتلال.وبين جابر أن المستوطنين ما زالوا يتدفقون في شوارع البلدة القديمة وحاراتها للاحتفال بما يُسمى "عيد سبت سارة".في السياق ذاته، نصب مستوطنون خيامًا في ساحات المسجد الإبراهيمي الخارجية، وملعب المدرسة الإبراهيمية بالبلدة القديمة وأدوا طقوسًا تلمودية.