الأورومتوسطي يطلق الدورة الثانية من مشروع "ويكي رايتس" بالضفة الغربية وغزة





رام الله - دنيا الوطنأطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدورة الثانية من مشروع "ويكي رايتس"، في كل من مكتبه الإقليمي في قطاع غزة وجامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، مستهدفًا دفعة جديدة من الشبان والشابات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.ويستهدف المشروع في دورته الثانية التي أُطلقت في مدينتي نابلس وغزة نحو 40 شابًا وشابة ينخرطون في سلسلة تدريبات مكثفة حول مجالي البحث والتوثيق، وآليات العمل على موسوعة "ويكيبيديا" لإثرائها بمحتوى حقوق الإنسان، وأدوات إضافة وتعديل المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية.وكان المرصد الأورمتوسطي أطلق الدورة الأولى من المشروع عام 2015، بهدف إثراء موسوعة "ويكيبيديا" -التي تحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث عدد الزوار- برواية ضحايا الانتهاكات في التوثيق التاريخي للأحداث والأزمات المعاصرة، وتعزيز وتطوير محتوى حقوق الإنسان في الموسوعة الإلكترونية، إلى جانب تدريب المدافعين عن حقوق الإنسان على استخدام الموسوعة والتعديل على مقالاتها.وأطلق الأورومتوسطي سلسلة تدريبات في كل من مكتبه الإقليمي في قطاع غزة وجامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، حيث استهدفت التدريبات طلاب جامعات وخريجين وعاملين في مؤسسات مختلفة.ومن المقرر بعد اختتام الدورة أن تعمل الفئة المستهدفة على تدعيم الموسوعة الحرة بعشرات المقالات والمحتوى الحقوقي الذي يساهم في إبراز صوت الضحايا والمضطهدين في مناطق الأحداث والصراع.وقال "أنس جرجاوي"، مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي إنّ "الهدف من تدريب الشباب على تحرير وتعديل محتوى موسوعة ويكيبيديا هو منح الضحايا أداةً جديدةً لإبقاء روايتهم حاضرة على المنصات الإلكترونية الأكثر استخدامًا".وأضاف "في الوقت الذي نرى فيه المنصات الإلكترونية تقدم معلومات غير دقيقة أو مشوهة عن ضحايا النزاعات المسلحة، وتعرض آثار انتهاكات حقوق الإنسان بلغة الأرقام فقط دون استعراض قصص وتفاصيل هؤلاء الضحايا، فإنه أصبح من الواجب منح هؤلاء الضحايا صوتًا للحديث عن أنفسهم بأنفسهم".وتعد موسوعة ويكيبيديا من أهم المصادر الإلكترونية التي يقصدها الأفراد للوصول إلى المعلومات والإحصائيات المختلفة، ومع تصاعد الأحداث واتساع رقعة النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبعد تحليلٍ دقيقٍ أجراه الأورومتوسطي للمحتوى الحقوقي في "ويكيبيديا"، تبيَّن ضعف المحتوى الحقوقي على الموسوعة الإلكترونية بنسختيها العربية والإنجليزية، وهيمنة الرواية الرسمية التي تصدرها الحكومات على مقالات الموسوعة، مع غياب شبه كامل لرواية ضحايا الانتهاكات في المناطق المختلفة.و أطلق الأورومتوسطي مشروع "ويكي رايتس" بهدف إبقاء رواية الضحايا حاضرة كما الرواية الرسمية، ويأتي ذلك انطلاقًا من فلسفة عمل الأورومتوسطي في إدماج الفئات المهمشة وضحايا الانتهاكات في عملية تحديد أولويات العمل، وإشراكهم في عملية الدفاع عن حقوقهم.