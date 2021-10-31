الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في اللد المحتلة









رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، منزلًا قيد الانشاء في مدينة اللد المحتلة.وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت منزلًا يعود للمواطن إبراهيم الطوري؛ بدعوى عدم الترخيص.واقتحمت قوة كبيرة من الاحتلال، المنطقة المحيطة بالمنزل، ومنعت صاحب المنزل من الوصول إليه.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية والقدس، ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكاً خلال أيلول سبتمبر الماضي، بنسبة زادت 40 % عن الشهر ذاته من عام 2020.ووثق التقرير هدم الاحتلال (8 منازل)، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (23) منشأة، وعدد الممتلكات المسلوبة (16) منشأة.وتشهد المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، حيث تمتنع لجان البناء والتنظيم على استصدار التراخيص للمنازل وتسارع في الهدم.ويستمر هدم المنازل العربية رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يجمد هدم آلاف المنازلالعربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها.وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءا منه، بالإضافة إلى قانونالأراضي.