شؤون فلسطينية

المالكي يطلع حركة التضامن مع فلسطين على التحركات الدبلوماسية الفلسطينية

المالكي يطلع حركة التضامن مع فلسطين على التحركات الدبلوماسية الفلسطينية
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير الخارجية والمغتربين، د.رياض المالكي، حركة التضامن مع فلسطين في لوكسمبورغ، على آخر التحركات الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الأوروبي لوضع حد لممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاستيطان، وهدم البيوت، وكافة خروقات حقوق الانسان، وعلى حث الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين.

وثمن المالكي في اجتماعه في لوكسمبورغ مع رئيس لجنة لوكسمبورغ من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط، رئيس لجنة المؤسسات الاوروبية من أجل فلسطين ميشيل لوغراند والوفد المرافق له، الدور الذي تلعبه حركات التضامن الأوروبية مع شعبنا، داعيا إياها الى تكثيف هذا التحرك على المستويات الرسمية الأوروبية للوصول الى إجراءات فاعلة ضد الاستيطان والمستوطنين الإسرائيليين.

في السياق، تطرق المالكي للتحرك الرسمي الذي بذلته القيادة الفلسطينية، ووزارة الخارجية والمغتربين في إدانة القرار الإسرائيلي بتصنيف ست منظمات فلسطينية من المجتمع المدني بأنها "إرهابية"، مشيرا الى استقبال الرئيس محمود عباس لرؤساء هذه المنظمات.

من جهته، وضع رئيس حركة التضامن مع فلسطين المالكي بصورة الحملات الإعلامية والجماهيرية التي تقوم بها الحركة لدعم الشعب الفلسطيني، عبر تنظيم وقفات تضامنية، وكتابة عرائض للمؤسسات الأوروبية ضد الجرائم الإسرائيلية، وتنظيم فعاليات ثقافية وآخرها مهرجان الأفلام الفلسطينية في لوكسمبورغ، وشرح مشروع الشراكة مع مؤسسات تنموية فلسطينية

حضر الاجتماع سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، وحسان البلعاوي، مستشار اول، المكلف بالعلاقات الثنائية مع لوكسمبورغ.

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