الدعليس: افتتاح شارع خليل الوزير إنجاز لبلدية غزة وسنعوض المتضررين



يذكر أن الشارع معتمد من قبل المجلس البلدي ولجنة التنظيم المركزية منذ 25 عاماً؛ في العام 1997 وكان مغلقاً بفعل وجود أراضي خاصة للمواطنين في المكان ووجود بعض المنشآت البسيطة في مناطق الاستقطاعات من الأراضي. علماً بان الشارع يربط غرب المدينة بشرقها ويصل حتى شارع الكرامة.

وكانت بلدية غزة قد تمكنت بعد جهود استمرت لنحو عامين، من فتح امتداد الشارع تمهيدًا لتطويره بما يشمل البنية التحتية بشكل كامل وتركيب شبكات مياه وصرف صحي وتعبيده وتركيب شبكات إنارة فور توفر الإمكانيات لذلك.