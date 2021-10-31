شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع أسعار المنتج خلال سبتمبر الماضي

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع أسعار المنتج خلال سبتمبر الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.97% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة مع شهر آب 2021أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 100.98 خلال شهر أيلول 2021 مقارنة ﺒ 100.00 خلال شهر آب 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.08%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 100.49 خلال شهر أيلول 2021 مقارنة ﺒ 99.42 خلال شهر آب 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 105.54 خلال شهر أيلول 2021 مقارنة بـ 105.49 خلال شهر آب 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 4.14%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 9.55%، نتج هذا الارتفاع عن ارتفاع أسعار معظم أصناف الخضروات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 2.00 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الملفوف الأبيض 2.04 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البندورة بيوت بلاستيكية 2.74 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا 3.04 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حلو 1.92 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 3.50 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البامية 10.53 شيقل/كغم، كما ارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 1.32%، حيث بلغ متوسط سعر الافوكادو 4.67 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البرتقال 2.26 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الجوافة 4.23 شيقل/كغم. وارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني بنسبة 1.12%، حيث بلغ متوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 8.78 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 12.00 شيقل/2كغم.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بنسبة 3.19%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 1.57%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.44%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 1.34%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 0.76%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 0.93%، وأسعار صناعة تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 0.92%، وأسعار صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث وصناعة الاصناف المنتجة من القش ومواد الظفر بمقدار 0.62%.

شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر أيلول 2021، حيث استقر الرقم القياسي عند 98.55 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 5.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 3.33%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

تنويه لمستخدمي البيانات:

·     على أثر انتشار وباء (كوفيد-19) وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات من الجمع الميداني الى الجمع عبر الهاتف.

·     تم تنقيح أوزان نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.

1  الأسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء سلعة معينة، مخصوماً منها ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل.

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