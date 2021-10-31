الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع أسعار المنتج خلال سبتمبر الماضي

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.97% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة مع شهر آب 2021أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 100.98 خلال شهر أيلول 2021 مقارنة ﺒ 100.00 خلال شهر آب 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياًسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.08%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 100.49 خلال شهر أيلول 2021 مقارنة ﺒ 99.42 خلال شهر آب 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرةسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 105.54 خلال شهر أيلول 2021 مقارنة بـ 105.49 خلال شهر آب 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسيةسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 4.14%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 9.55%، نتج هذا الارتفاع عن ارتفاع أسعار معظم أصناف الخضروات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 2.00 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الملفوف الأبيض 2.04 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البندورة بيوت بلاستيكية 2.74 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا 3.04 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حلو 1.92 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 3.50 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البامية 10.53 شيقل/كغم، كما ارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 1.32%، حيث بلغ متوسط سعر الافوكادو 4.67 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البرتقال 2.26 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الجوافة 4.23 شيقل/كغم. وارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني بنسبة 1.12%، حيث بلغ متوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 8.78 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 12.00 شيقل/2كغم.كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بنسبة 3.19%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 1.57%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.44%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 1.34%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 0.76%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 0.93%، وأسعار صناعة تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 0.92%، وأسعار صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث وصناعة الاصناف المنتجة من القش ومواد الظفر بمقدار 0.62%.شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر أيلول 2021، حيث استقر الرقم القياسي عند 98.55 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 5.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 3.33%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.تنويه لمستخدمي البيانات:· على أثر انتشار وباء (كوفيد-19) وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات من الجمع الميداني الى الجمع عبر الهاتف.· تم تنقيح أوزان نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.1 الأسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء سلعة معينة، مخصوماً منها ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل.