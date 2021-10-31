دولي

إسرائيل: انطلاق مناورة قُطرية شاملة للجبهة الداخلية تشمل اندلاع اضطرابات بالمجتمع العربي

إسرائيل: انطلاق مناورة قُطرية شاملة للجبهة الداخلية تشمل اندلاع اضطرابات بالمجتمع العربي
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تنطلق في إسرائيل اليوم الأحد، مناورة قُطرية للجبهة الداخلية تحاكي عدة سيناريوهات، منها التعرض لرشقات صاروخية في الشمال والوسط والاستعداد لإجلاء سكان خط المواجهة عن منازلهم. 

وأفادت صحيفة (هآرتس)، أنه لأول مرة يشمل التمرين احتمال اندلاع اضطرابات في المجتمع العربي والمدن المختلطة، وذلك في اطار العبر التي تم استخلاصها من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويشارك في التمرين آلاف من جنود الجيش، وتطلق خلاله صفارات الإنذار بين حين واخر حيث سيطلب من سكان المناطق التي تطلق فيها الصفارات، دخول الملاجئ او الغرف المحصنة المعدة لذلك.

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