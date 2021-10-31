الطقس: انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 22-18 26-18 24-16 بيت لحم 22-18 26-18 24-16 رام الله والبيرة 21-17 25-17 23-15 طولكرم 25-19 29-19 27-18 نابلس 23-18 27-18 25-17 قلقيلية 25-19 29-19 27-18 جنين 25-19 29-19 27-18 سلفيت 22-18 26-18 24-16 طوباس 26-20 30-20 28-19 روابي 23-18 27-18 25-17 الخليل 21-17 25-17 23-15 غزه 26-20 28-20 26-19 أريحا 30-23 33-23 32-22 خانيونس 26-20 28-20 26-19 الأغوار الشمالية 29-21 31-21 30-20 رفح 27-19 29-19 27-18

رام الله - دنيا الوطنأجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الاثنين، أجواء حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الاغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق ،الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ،الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: