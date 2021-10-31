شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً  خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، أجواء حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الاغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق ،الرياح شمالية غربية الى  جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم  الثلاثاء، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ،الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 22-18 26-18 24-16 بيت لحم 22-18 26-18 24-16
رام الله والبيرة 21-17 25-17 23-15 طولكرم 25-19 29-19 27-18
نابلس 23-18 27-18 25-17 قلقيلية 25-19 29-19 27-18
جنين 25-19 29-19 27-18 سلفيت 22-18 26-18 24-16
طوباس 26-20 30-20 28-19 روابي 23-18 27-18 25-17
الخليل 21-17 25-17 23-15 غزه 26-20 28-20 26-19
أريحا 30-23 33-23 32-22 خانيونس 26-20 28-20 26-19
الأغوار الشمالية 29-21 31-21 30-20 رفح 27-19 29-19 27-18

أخبار ذات صلة

أبو مرزوق: تركيا تلعب الدور الأهم فيما يتعلق بقضية القدس ومستقبلها

أبو مرزوق: تركيا تلعب الدور الأهم فيما يتعلق بقضية القدس ومستقبلها

الدعليس: افتتاح شارع خليل الوزير إنجاز لبلدية غزة وسنعوض المتضررين

الدعليس: افتتاح شارع خليل الوزير إنجاز لبلدية غزة وسنعوض المتضررين

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع أسعار المنتج خلال سبتمبر الماضي

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع أسعار المنتج خلال سبتمبر الماضي

العملات: استمرار انخفاض الدولار

العملات: استمرار انخفاض الدولار

تفاصيل لقاء زياد النخالة برئيس المخابرات العامة المصرية

تفاصيل لقاء زياد النخالة برئيس المخابرات العامة المصرية

لجان المقاومة: تمزيق أردان تقرير مجلس حقوق الانسان يعكس صورة البلطجة والعربدة

لجان المقاومة: تمزيق أردان تقرير مجلس حقوق الانسان يعكس صورة البلطجة والعربدة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

الحساينة: تصرف سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة ينم على الاستعلاء على مؤسسات المجتمع الدولي

الحساينة: تصرف سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة ينم على الاستعلاء على مؤسسات المجتمع الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجان المقاومة: تمزيق أردان تقرير مجلس حقوق الانسان يعكس صورة البلطجة والعربدة

لجان المقاومة: تمزيق أردان تقرير مجلس حقوق الانسان يعكس صورة البلطجة والعربدة

الدعاليس لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: افتتاح شارع خليل الوزير &#34;اللبابيدي&#34; سيخفف من الأزمة المرورية في غزة

الدعاليس لـ"دنيا الوطن": افتتاح شارع خليل الوزير "اللبابيدي" سيخفف من الأزمة المرورية في غزة

&#34;النضال الشعبي&#34;: الاحتلال يواصل عملية القتل البطيء للأسرى وتدعو لأوسع تحرك جماهيري

"النضال الشعبي": الاحتلال يواصل عملية القتل البطيء للأسرى وتدعو لأوسع تحرك جماهيري

حماس: المقاومة تتابع أحوال الأسرى وأوراقها حاضرة على الطاولة

حماس: المقاومة تتابع أحوال الأسرى وأوراقها حاضرة على الطاولة

مستوطنون يعتدون على المواطنين في البلدة القديمة من الخليل

مستوطنون يعتدون على المواطنين في البلدة القديمة من الخليل

هنية يهاتف المقدسية أم علاء نبابتة ويثمن صمودها وثباتها

هنية يهاتف المقدسية أم علاء نبابتة ويثمن صمودها وثباتها

عثمان: الاتحاد الأوروبي سيصرف خلال الأسابيع المقبلة جزءاً من التعهدات المالية لدولة فلسطين

عثمان: الاتحاد الأوروبي سيصرف خلال الأسابيع المقبلة جزءاً من التعهدات المالية لدولة فلسطين

مجدلاني: قيام أردان بتمزيق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان &#34;وقاحة سياسية&#34;

مجدلاني: قيام أردان بتمزيق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان "وقاحة سياسية"

منوعات

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف عن حالته الصحية

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف عن حالته الصحية

عبير سندر في مقطع فيديو عفوي لتحدي اللهجات مع صديقاتها

عبير سندر في مقطع فيديو عفوي لتحدي اللهجات مع صديقاتها

لأول مرة: لقطات عفوية تجمع ميريام فارس بابنها الأكبر

لأول مرة: لقطات عفوية تجمع ميريام فارس بابنها الأكبر

شاهد: منة عرفة تكشف سبب رفضها لإقامة حفل زفاف

شاهد: منة عرفة تكشف سبب رفضها لإقامة حفل زفاف

شاهد: الفنان اللبناني زياد برجي في لحظات رومانسية مع زوجته

شاهد: الفنان اللبناني زياد برجي في لحظات رومانسية مع زوجته

بعد وفاة والديها.. دنيا سمير غانم بأول عمل فني لها

بعد وفاة والديها.. دنيا سمير غانم بأول عمل فني لها

إليسا تُهاجم جورج قرداحي: برقبتك مسؤولية بلد.. اتركنا وروح لمحورك

إليسا تُهاجم جورج قرداحي: برقبتك مسؤولية بلد.. اتركنا وروح لمحورك

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

عربي

اليمن: رصد 6 إصابات و3 وفيات جديدة بـ(كورونا)

اليمن: رصد 6 إصابات و3 وفيات جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 12 وفاة و1022 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 12 وفاة و1022 إصابة جديدة بـ(كورونا)

السعودية تكشف عن أصول الازمة مع لبنان

السعودية تكشف عن أصول الازمة مع لبنان

ماذا علقت قطر على تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي؟

ماذا علقت قطر على تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي؟