شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء زياد النخالة برئيس المخابرات العامة المصرية

تفاصيل لقاء زياد النخالة برئيس المخابرات العامة المصرية
رام الله - دنيا الوطن
التقى زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت، باللواء عباس كامل، برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.

ووفق وكالة (فلسطين اليوم) الإخبارية، أكد داوود شهاب، القيادي في الجهاد الإسلامي، أنه جرى خلال اللقاء استعراض شامل لتطورات الملف الفلسطيني والصراع مع الاحتلال.

وقال شهاب: "إن أجواء اللقاء كانت إيجابية وصريحة، وعكست الحرص المتبادل على تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني.

وبيّن أن الوزير عباس كامل استعرض الجهود المصرية لإعادة الإعمار وتسهيل الحركة على معبر رفح وتخفيف معاناة المواطنين في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.

وعبر شهاب، عن تقدير حركة الجهاد للجهود المصرية خاصة فيما يخص إضراب أسرى الحركة ومتابعة الاشقاء المصريين، داعيًا لمواصلة هذه الجهود من أجل إنهاء معاناة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام .

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