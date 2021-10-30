دولي

مقتل 19 شخصا بغرق قارب جنوب هايتي

مقتل 19 شخصا بغرق قارب جنوب هايتي
رام الله - دنيا الوطن
قتل 19 شخصا على الأقل، اليوم السبت، جراء غرق قارب كان يقل ركابا بين بلدتي أنس أبيتر وماريغو جنوب هايتي.

وقال مكتب رئيس وزراء البلاد، أرييل هينري، في بيان، إنه علم بحزن بمقتل 19 مواطنا جراء غرق قارب كان يبحر بين بلدتي أنس أبيتر وماريغو، معربا عن تعازييه لأسر الضحايا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلنت السلطات الهايتية أن بين القتلى مراهقان، بينما أفادت وسائل إعلام بأن السكان المحليين أنقذوا عدة أشخاص خلال الحادث.

ونقلت تقارير إعلامية عن شهود عيان أن القارب كان مثقلا بكميات كبيرة من الشحنات بما في ذلك أكياس الإسمنت.

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