لجان المقاومة: تمزيق أردان تقرير مجلس حقوق الانسان يعكس صورة البلطجة والعربدة



واكد، أن قادة الاحتلال يستخفون بكل المعايير والشرائع الدولية والأممية، مطالبة المجتمع الدولي صاحب المعايير المزدوجة، محاسبتهم على جرائمهم ومجازرهم بحق الشعب الفلسطيني.



وأشار المكتب الإعلامي للجان المقاومة، إلى أن غالبية مواقف المجتمع الدولي من جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، باتت بحاجة الى مراجعة و حزم وجدية اكبر؛ لأنها تعكس عجز هذا المجتمع أمام هذه الجرائم المتواصلة امام انظار كل دول العالم.



رام الله - دنيا الوطنعلقت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، على اقدام جلعاد اردان، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، على تمزيق ورقة تضم قرار مجلس حقوق الانسان تشكيل لجنة للتحقيق في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.وقال المكتب الإعلامي للجان المقاومة: "تمزيق سفير الكيان الإرهابي جلعاد أردان لتقرير مجلس حقوق الانسان من على منبر الأمم المتحدة يعكس صورة البلطجة والعربدة التي وصل لها قادة هذا الكيان المجرم الذي لا يقيم أي اعتبار لأي مؤسسة دولية".