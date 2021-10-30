شؤون فلسطينية

الحساينة: تصرف سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة ينم على الاستعلاء على مؤسسات المجتمع الدولي

الحساينة: تصرف سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة ينم على الاستعلاء على مؤسسات المجتمع الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أكد يوسف الحساينة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، أن تصرف سفير الاحتلال "جلعاد أردان" بتمزيق أوراق قرار مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة حول التحقيق في جرائم كيانه ضد قطاع غزة، هو "تصرفاً ينم عن مدى الاستعلاء والفوقية، والازدراء، والوقاحة السياسية الفظّة التي يتعامل بها هذا الكيان وممثليه مع مؤسسات المجتمع الدولي".

وأوضح الحساينة، في تصريح نشره، مساء اليوم السبت على موقع (فيسبوك)، أن تصرف السفير "الإسرائيلي" ومغادرته مقر الأمم المتحدة بعد أن مزق أوراق تقضي بتشكيل لجنة تحقيق في عدوان مايو الماضي على القطاع، "يؤكد نزعته العنصرية والعدوانية ليس تجاه المؤسسات الدولية فحسب، وإنما تجاه منظومة القيم الإنسانية".

وقال القيادي في حركة "الجهاد": "إن هذا السلوك الأرعن، يؤكد ما كان له أن يكون لولا صمت العالم وتجاهله غير المبرر عن جرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية والإسلامية".

وأَضاف الحساينة: "من غير المقبول على الإطلاق أن "تلوذ تلك المؤسسات والمنظمات الدولية بالصمت أمام استمرار تلك الانتهاكات التي تتعرض لها دوماً على يد قادة وممثلي كيان الاحتلال في كل المحافل حتى تستعيد بعضاً من كرامتها التي أضاعتها بسبب عجزها عن إدانة وملاحقة الكيان".

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