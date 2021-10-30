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كيف عقبت حماس على تمزيق اردان قراراً لمجلس حقوق الانسان يتعلق بالحرب الأخيرة؟

كيف عقبت حماس على تمزيق اردان قراراً لمجلس حقوق الانسان يتعلق بالحرب الأخيرة؟
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على إقدام سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، على تمزيق يحتوي على تقرير لمجلس حقوق الانسان خلال كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس: "تمزيق سفير الاحتلال جلعاد أردان تقرير مجلس حقوق الإنسان على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أدان حكومته في جرائمها ضد شعبنا، يعكس السلوك المتبجح لدولة الاحتلال الصهيوني في تعاملها مع المؤسسات الدولية والأممية، وهو ما يتطلب ردعه واتخاذ خطوات عقابية بحقه".

وأضاف القانوع: "العالم مطالب بوقف سياسة المعايير المزدوجة، وإنصاف ضحايا الاحتلال، وإيقاف هذا الكيان المارق عند حده، ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق شعبنا".

واشار الناطق باسم حركة حماس، أن تقرير مجلس حقوق الانسان، تضمن قرار تشكيل لجنة تحقيق في عدوان الاحتلال الأخير يعكس حجم الإجرام والإرهاب الذي يمارس ضد شعبنا، وينبغي أن يكون ذلك خطوة على طريق محاكمة قادته المجرمين.

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