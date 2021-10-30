الأردن يقرر ترحيل العمال الأجانب غير الحاصلين على لقاح (كورونا) اعتبارا من منتصف ديسمبر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الأردنية أنها ستبعد العمالة الوافدة التي لم تتلق جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا من البلاد، اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل.وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أنه "سيصار الى اتخاذ إجراءات ‏مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على مطعوم كوفيد -‏‏19 جرعتين، اعتبارا من الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل، ومن ضمن هذه الإجراءات ابعاد غير ‏الحاصلين على المطعوم الى خارج البلاد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف البيان أن ‏هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ‏ولغايات تحصينهم ضد الإصابة بالعدوى وعدم نقلها للآخرين، ‏خاصة وأنه يسمح بالحصول على المطعوم مجانا ودون اشتراط ابراز إذن الإقامة أو تصريح العمل.