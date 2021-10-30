الدعاليس لـ"دنيا الوطن": افتتاح شارع خليل الوزير "اللبابيدي" سيخفف من الأزمة المرورية في غزة









خاص دنيا الوطن - محمد دبابشأجرى عصام الدعاليس رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة، اليوم السبت، جولة خاصة مع وكلاء الوزارات الأخرى، للاطلاع على الجهود التي بذلتها بلدية غزة مع وزارة الحكم المحلي، من أجل افتتاح شارع الشهيد خليل الوزير "اللبابيدي".وقال عصام الدعاليس رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة، في حديث خاص لـ"دنيا الوطن": إننا "جئنا اليوم للاطلاع على الجهود التي بذلتها بلدية غزة مع وزارة الحكم المحلي وبرعاية تامة من الحكومة، من أجل افتتاح شارع الشهيد "خليل الوزير"، الذي يخدم أبناء الشعب الفلسطيني، والذي كان متعطلاً منذ عام 1997".وأضاف: "إن هذا الشارع الذي يوازي شارع المختار وشارع الوحدة سيخفف من الأزمة المرورية التي يعاني منها قطاع غزة" مؤكداً أن الحكومة تدعم أي مشروع حيوي يخدم أبناء الشعب الفلسطيني.ووجه الدعاليس، الشكر والتقدير للعوائل التي ساهمت وقدمت أراضيها من أجل افتتاح هذا الشارع، مشيراً إلى أنه "لولا تعاونهم معنا لما استطعنا فتح الشارع".كما ووجه الشكر للشرطة الفلسطينية وشرطة البلديات التي ساهمت وذللت العقبات من أجل افتتاح شارع "خليل الوزير".من جانبه، قال مختار عائلة عطا الله: "بدأت مفاوضات بين البلدية وأهل المنطقة حتى وصلنا إلى هذا اليوم في افتتاح الشارع، قدم الناس أراضيهم مقابل تعويض من قبل الحكومة والبلدية".وتابع: "اليوم جاء عصام الدعاليس ومعه كل الوزارات ورئيس البلدية، ليشكروا الناس على هذا الخير، ويبدأ العمل في هذا المشروع".وأكد مختار عائلة عطا الله، أن هناك "وعودات مكتوبة وشفوية من قبل الحكومة وبلدية غزة، بتعويض المواطنين المتضررين من هذا المشروع خلال الأيام القادمة".