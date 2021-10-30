"النضال الشعبي": الاحتلال يواصل عملية القتل البطيء للأسرى وتدعو لأوسع تحرك جماهيري











رام الله - دنيا الوطندعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، في محافظة طولكرم أوسع حملة إسناد دولي وشعبي مع الأسرى المضربين عن الطعام.وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، حكم طالب، خلال اجتماع فرع طولكرم اليوم، يواصل سبعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ (108 أيام)، مما يتطلب فضح الاحتلال الذي يواصل عملية القتل البطيء تجاه الأسرى.وأكد طالب أن الإهمال الطبي بات السياسة القائمة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين كأسلوب من أساليب التعذيب غير القانونية المخالفة لاتفاقية جنيف والتي يعاقب عليها القانون الدولي.وأوضح أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين.داعيا المؤسسات الحقوقية الدولية، لطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية وزيارة مختلف السجون للاطلاع على خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال.ودعت الجبهة إلى أهمية تحرك الشارع الفلسطيني إلى جانب كافة القوى والفعاليات والمؤسسات بتحركات شعبية وجماهيرية داعمة لنضال الحركة الأسيرة ،وان تبقى قضية الأسرى قضية حيّة في الوجدان الشعبي تقديراً لنضالات وبطولات وصمود الأسرى الذين يناضلون من اجل تحقيق الحرية الناجزة لشعبهم الفلسطيني .هذا وناقشت الجبهة الأوضاع التنظيمية واخر الاستعداد لخوض الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى.