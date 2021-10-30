شؤون فلسطينية

هنية يهاتف المقدسية أم علاء نبابتة ويثمن صمودها وثباتها

هنية يهاتف المقدسية أم علاء نبابتة ويثمن صمودها وثباتها
رام الله - دنيا الوطن
هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المقدسية أم علاء نبابتة التي تصدّت لقوات الاحتلال أثناء محاولتهم جرف قبر ابنها في المقبرة اليوسفية بالقدس.

وثمّن رئيس الحركة موقف أم علاء البطولي في دفاعها عن المقبرة اليوسفية وقبر نجلها وتصديها للاحتلال الغاشم الذي حاول اقتحام المقبرة، موجهًا التحية لكل خنساوات فلسطين المرابطات في ساحات الأقصى والقدس والمدافعات عن الحق الفلسطيني الإسلامي الخالد في المدينة المقدسة.

 وعبّر عن موقفه في الوقوف إلى جانب أهلنا في القدس، مؤكدًا أن المعركة واحدة والمصير مشترك، مطالبًا بضرورة لجم الاحتلال عن ممارساته في القدس والضفة وأن يكُفّ الاحتلال يده الآثمة عن الأحياء الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.

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