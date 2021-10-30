عثمان: الاتحاد الأوروبي سيصرف خلال الأسابيع المقبلة جزءاً من التعهدات المالية لدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان، أنَّ الاتحاد سيصرف خلال الأسابيع القادمة جزءاً من التعهدات المالية لدولة فلسطين للمساهمة في الوفاء بجزء من التزاماتها فيما يتعلق بفاتورة موظفي الخدمة المدنية .وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت أنَّ الاتحاد الأوروبي دائم التواصل مع وزارة المالية الفلسطينية ومع رئاسة الوزراء للاطلاع على الأزمة المالية.من جهة ثانية، جدد عثمان تأكيده على موقف الاتحاد الرافض للاستيطان لا سيما الإعلان الأخير عن بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية، مطالبًا حكومة الاحتلال بعدم تنفيذ ما أعلنت عنه ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس، كونها تخالف القوانين الدولية، مشيرًا إلى أنَّ الاتحاد أصدر عديد البيانات خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص هذا الموضوع.