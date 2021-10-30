وزيرا الثقافة والتعليم العالي يبحثان آليات تعزيز الرواية الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف، اليوم، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس آليات تعزيز الرواية الفلسطينية لدى الطلبة والأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.وناقش الوزيران الخطوات المستقبلية لترسيخ الرواية والمعلومات الوطنية لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي، لما في ذلك من أهمية للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.وأكد أبو سيف وأبو مويس تذليل العقبات ودعم كافة الجهود لخدمة القضية الوطنية وأهدافها، وتعزيزها لدى الجيل الجديد، لا سيما في مؤسسات التعليم العالي.واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة ما تم بحثه خلال اللقاء، وذلك على صعيد ترسيخ الرواية والهوية الوطنية.وحضر اللقاء عدد من المديرين العامين ورؤساء الوحدات من الوزارتين.