بالأسماء: طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد.وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ الأحد سيكون للحافلات السادسة + السابعة + الثامنة حتى الرقم (50) من كشف رقم (35/2021)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.