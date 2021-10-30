شؤون فلسطينية

فلسطين: 7 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 7 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 102% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 14، جنين 16، الخليل 6، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 17، أريحا والأغوار 1، طوباس 1، نابلس 3، طولكرم 1، سلفيت 0، قطاع غزة 147".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 19، جنين 32، الخليل 39، ضواحي القدس 12، قلقيلية 3، رام الله والبيرة 31، أريحا والأغوار 7، طوباس 5، نابلس 13، طولكرم 1، سلفيت 6، قطاع غزة 300".

وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في نابلس، حالة في جنين، حالة في الخليل.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 92 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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