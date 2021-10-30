عربي

عدوان جديد على سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف اللواء 94 في محيط دمشق

عدوان جديد على سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف اللواء 94 في محيط دمشق
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام سورية، ظهر اليوم السبت: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن عدوانًا جديدًا على سوريا، واستهدف عدة أهداف في مناطق ريف دمشق.

ووفق التلفزيون السوري، فإن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لهجوم مُعادٍ من جيش الاحتلال، في ريف دمشق.

واستهدف القصف الإسرائيلي اللواء 94 في منطقة الديماس ومناطق أخرى في محيط دمشق، حيث أدى العدوان لإصابة جنديين بجروح وخسائر مادية.

فيما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، "تقارير من سوريا تتحدث عن هجوم استثنائي في وضح النهار منسوب لسلاح الجو الإسرائيلي في دمشق".

وأضافت القناة: "على ما يبدو الهجوم يهدف لإحباط نقل أسلحة مصدرها إيران".

أخبار ذات صلة

الكويت تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية خلال 48 ساعة

الكويت تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية خلال 48 ساعة

الجامعة العربية تعبر عن قلقها إزاء تدهور العلاقات بين لبنان ودول الخليج

الجامعة العربية تعبر عن قلقها إزاء تدهور العلاقات بين لبنان ودول الخليج

شاهد.. عمرو أديب يهاجم جورج قرداحي: متبقاش منافق ونصاب

شاهد.. عمرو أديب يهاجم جورج قرداحي: متبقاش منافق ونصاب

الحريري يحمل حزب الله مسؤولية التوتر مع السعودية

الحريري يحمل حزب الله مسؤولية التوتر مع السعودية

بعد الأزمة مع السعودية.. ميقاتي يطالب قرداحي باتخاذ &#34;القرار المناسب&#34;

بعد الأزمة مع السعودية.. ميقاتي يطالب قرداحي باتخاذ "القرار المناسب"

البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

جنبلاط يدعو إلى إقالة &#34;جورج قرداحي&#34; قبل فوات الآوان

جنبلاط يدعو إلى إقالة "جورج قرداحي" قبل فوات الآوان

السعودية تستدعي سفيرها في لبنان وتطلب من سفير لبنان مغادرة المملكة

السعودية تستدعي سفيرها في لبنان وتطلب من سفير لبنان مغادرة المملكة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تؤكد عدم قانونية أو مشروعية قرار الاحتلال بإغلاق ست مؤسسات فلسطينية

نقابة المحامين تؤكد عدم قانونية أو مشروعية قرار الاحتلال بإغلاق ست مؤسسات فلسطينية

الاتحاد الدولي للعمال يدين بقرار الحكومة الاسرائيلية باعتبار 6 منظمات فلسطينية ارهابية

الاتحاد الدولي للعمال يدين بقرار الحكومة الاسرائيلية باعتبار 6 منظمات فلسطينية ارهابية

الأسير أمين شويكي يواصل إضرابه عن الدواء لليوم 43 على التوالي

الأسير أمين شويكي يواصل إضرابه عن الدواء لليوم 43 على التوالي

الديمقراطية: دماء ضحايا مجزرة كفر قاسم مازالت تنزف

الديمقراطية: دماء ضحايا مجزرة كفر قاسم مازالت تنزف

غزة: 4 وفيات و147 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 4 وفيات و147 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاتحاد الدولي للنقابات يندد بتصنيف إسرائيل منظمات حقوقية فلسطينية بـ&#34;الإرهابية&#34;

الاتحاد الدولي للنقابات يندد بتصنيف إسرائيل منظمات حقوقية فلسطينية بـ"الإرهابية"

الاحتلال يعتقل الناشط أبو الحمص ويبعده عن الشيخ جراح

الاحتلال يعتقل الناشط أبو الحمص ويبعده عن الشيخ جراح

تقرير: القلق الأميركي لا يحول دون المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ‎‎‎‎

تقرير: القلق الأميركي لا يحول دون المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ‎‎‎‎

منوعات

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف عن حالته الصحية

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف عن حالته الصحية

عبير سندر في مقطع فيديو عفوي لتحدي اللهجات مع صديقاتها

عبير سندر في مقطع فيديو عفوي لتحدي اللهجات مع صديقاتها

لأول مرة: لقطات عفوية تجمع ميريام فارس بابنها الأكبر

لأول مرة: لقطات عفوية تجمع ميريام فارس بابنها الأكبر

شاهد: منة عرفة تكشف سبب رفضها لإقامة حفل زفاف

شاهد: منة عرفة تكشف سبب رفضها لإقامة حفل زفاف

شاهد: الفنان اللبناني زياد برجي في لحظات رومانسية مع زوجته

شاهد: الفنان اللبناني زياد برجي في لحظات رومانسية مع زوجته

بعد وفاة والديها.. دنيا سمير غانم بأول عمل فني لها

بعد وفاة والديها.. دنيا سمير غانم بأول عمل فني لها

إليسا تُهاجم جورج قرداحي: برقبتك مسؤولية بلد.. اتركنا وروح لمحورك

إليسا تُهاجم جورج قرداحي: برقبتك مسؤولية بلد.. اتركنا وروح لمحورك

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

عربي

الحريري يحمل حزب الله مسؤولية التوتر مع السعودية

الحريري يحمل حزب الله مسؤولية التوتر مع السعودية

بعد الأزمة مع السعودية.. ميقاتي يطالب قرداحي باتخاذ &#34;القرار المناسب&#34;

بعد الأزمة مع السعودية.. ميقاتي يطالب قرداحي باتخاذ "القرار المناسب"

البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

جنبلاط يدعو إلى إقالة &#34;جورج قرداحي&#34; قبل فوات الآوان

جنبلاط يدعو إلى إقالة "جورج قرداحي" قبل فوات الآوان