عدوان جديد على سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف اللواء 94 في محيط دمشق

واستهدف القصف الإسرائيلي اللواء 94 في منطقة الديماس ومناطق أخرى في محيط دمشق، حيث

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام سورية، ظهر اليوم السبت: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن عدوانًا جديدًا على سوريا، واستهدف عدة أهداف في مناطق ريف دمشق.ووفق التلفزيون السوري، فإن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لهجوم مُعادٍ من جيش الاحتلال، في ريف دمشق.أدى العدوان لإصابة جنديين بجروح وخسائر مادية.فيما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، "تقارير من سوريا تتحدث عن هجوم استثنائي في وضح النهار منسوب لسلاح الجو الإسرائيلي في دمشق".وأضافت القناة: "على ما يبدو الهجوم يهدف لإحباط نقل أسلحة مصدرها إيران".