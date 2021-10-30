هاكرز "بلاك شادو" " يخترقون شركة سايبر الإسرائيلية
أعلنت مجموعة قراصنة "بلاك شادو"، اليوم السبت، أنها هاجمت وعطلت خوادم شركة الإنترنت Cyberserve الإسرائيلية واخترقت البيانات الخاصة بعملاء الشركة.
ووفق موقع (روسيا اليوم)، فقد قالت المجموعة في بيان صحفي: "لدينا أخبار لكم. بالتأكيد لم تتمكنوا من الاتصال بالعديد من المواقع اليوم. لقد هاجمنا شركة Cyberserve وعملائها"، مطالبةً المستخدمين بدفع فدية لاسترداد المعلومات الخاصة بهم.
وأضافت: "إذا كنتم تتساءلون ماذا عن المعلومات؟ كما هو الحال في المرات السابقة، لدينا الكثير منها. إذا كنت لا تريد منا تسريب المعلومات - اتصلوا بنا في أقرب فرصة".
وذكرت التقارير التابعة للاحتلال أنَّ عدداً من المواقع التي تعمل بواسطة شركة Cyberserve لا تزال معطلة حتى هذه اللحظة، منها: معهد مور، وجمعية مكافحة السرطان، وشركتا المواصلات العامة "دان" و"كافيم".
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