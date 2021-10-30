هاكرز "بلاك شادو" " يخترقون شركة سايبر الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مجموعة قراصنة "بلاك شادو"، اليوم السبت، أنها هاجمت وعطلت خوادم شركة الإنترنت Cyberserve الإسرائيلية واخترقت البيانات الخاصة بعملاء الشركة.ووفق موقع (روسيا اليوم)، فقد قالت المجموعة في بيان صحفي: "لدينا أخبار لكم. بالتأكيد لم تتمكنوا من الاتصال بالعديد من المواقع اليوم. لقد هاجمنا شركة Cyberserve وعملائها"، مطالبةً المستخدمين بدفع فدية لاسترداد المعلومات الخاصة بهم.وأضافت: "إذا كنتم تتساءلون ماذا عن المعلومات؟ كما هو الحال في المرات السابقة، لدينا الكثير منها. إذا كنت لا تريد منا تسريب المعلومات - اتصلوا بنا في أقرب فرصة".وذكرت التقارير التابعة للاحتلال أنَّ عدداً من المواقع التي تعمل بواسطة شركة Cyberserve لا تزال معطلة حتى هذه اللحظة، منها: معهد مور، وجمعية مكافحة السرطان، وشركتا المواصلات العامة "دان" و"كافيم".