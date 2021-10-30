شؤون فلسطينية

إرباك ليلي في الخليل واعتقال عدة شبان من الضفة والقدس

إرباك ليلي في الخليل واعتقال عدة شبان من الضفة والقدس
إرباك ليلي في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
تواصلت الليلة الماضية فعاليات الإرباك الليلي لقوات الاحتلال في مدينة الخليل إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين من الضفة الغربية والقدس.

وشهد مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال ضمن فعاليات الإرباك الليلي في جمعة الوفاء للأسرى المضربين.

وأشعل الشبان إطارات السيارات كما استهدفوا البرج العسكري على مدخل المخيم بالزجاجات الحارق والحجارة.

وشهدت مناطق مختلفة بالضفة الغربية، أمس، فعاليات عديدة نصرة للأسرى المضربين عن الطعام تحت عنوان "جمعة الوفاء للأسرى العظماء"، دعت إليها حركة حماس.

 بالتزامن مع ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الفتى مهند حسن الحسنات (16 عاماً) من مخيم الدهيشة، خلال مواجهات اندلعت قرب منطقة "السمن" غرب بلدة الخضر.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتـلال الشاب أحمد نصر جمعة من بلدة كفر قدوم شرق المدينة أثناء مروره على حاجز سالم العسكري قرب جنين.

ومن مدينة القدس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 شبان من باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب ما أدى إلى إصابتهم بجروح مختلفة.

كما اندلعت مواجهات في المنطقة استخدم خلالها الشبان المفرقعات النارية في التصدي لقوات الاحتلال.

وذكرت مصادر مقدسية أن المعتقلين هم معتصم الرجبي، ومحمد الرازم، وبهاء دعنا، واقتادتهم للتحقيق في أحد مراكزها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مقدسيين معظمهم من القاصرين ما دون الـ18 عامًا خلال المواجهات التي اندلعت أمس في القدس ردًا على انتهاكات الاحتلال في المقابر.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

وشهد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات في 54 نقطة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللها عمليتي إطلاق نار بمدينتي نابلس وطوباس، وإلقاء زجاجات حارقة، وإصابة جندي احتلالي ومستوطنين اثنين رشقا بالحجارة.

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