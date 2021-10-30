شؤون فلسطينية

غزة: عائلة النخالة تقيم حفلاً لأبنائها الحافظين لكتاب الله والناجحين في الثانوية العامة

غزة: عائلة النخالة تقيم حفلاً لأبنائها الحافظين لكتاب الله والناجحين في الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
نظَّمت عائلة النخالة في قطاع غزة، احتفالاً تكريمياً لأبنائها حفظة القرآن الكريم والمتفوقين في الثانوية العامة "التوجيهي"، الذين حصدوا معدلات ونتائج عالية في العام 2021.

وشارك في الحفل الكبير الذي أقيم في منزل الراحل حسين النخالة "أبو نضال" عدد كبير من وجهاء وأبناء العائلة والنجاحين وذويهم، وكان لإقامة الحفل في منزل الراحل أبو نضال رمزية مهمة، إذ تزامن الاحتفال بالناجحين في ذكرى استهدف منزل "أبو نضال" في حرب البنيان المرصوص عام 2014.

بدوره، قال شيخ العائلة ومختارها الحاج رضوان النخالة أبو المنذر "إن عائلة النخالة من العائلات التي تميَّزَ ابنائها بحرصهم على العلم والتعلم، وقد كان لهم أثر طيب في الحالة الفلسطينية".

وأشار الشيخ أبو المنذر إلى أنَّ العلم يرفع من قيمة الإنسان، ويعلي من شأنه على جميع المستويات، لاسيما أنَّ العلم والتعلم والمعرفة لها ميزة خاصة عند الفلسطينيين في إطار الصراع مع المحتل الإسرائيلي.

وبيَّن أنَّ العلم يحوي فضائل لا يمكن حصرها ولا عدِها، مشيراً إلى أنَّ الإسلام حثَّ المسلمين على العلم والتعلم والتزود بالمعرفة.

بدورها، ثمنت الطالبة منة الله منير النخالة في كلمتها نيابة عن الطلبة الناجحين حرص رئيس مجلس العائلة وأعضاء المجلس وأولياء الأمور على دفعهم للعلم والتعلم والتزود بالمعرفة.

وتوجهت الطالبة منة الله بالشكر والعرفان والامتنان من الاباء والأمهات في عائلة النخالة الذين حرصوا على توفير كل متطلبات النجاح.

في السياق، أشاد الاستاذ نضال النخالة - بحرص عائلته على تكريم طلبة الثانوية العامة، مشيراً إلى انَّ عائلة النخالة عرفت منذ قدم التاريخ بحرصها على العلم والتعلم.

وتقدم الاستاذ نضال النخالة باحر التبريكات من أبناء العائلة الناجحين في الثانوية العامة، متمنياً لهم مستقبلاً باهراً ومميزاً.

وفي نهاية الحفل الذي بدأ في آيات عطرة من القرآن الكريم تلاها الشيخ القارئ الشبل حمزة النخالة.

وكرم مجلس العائلة الناجحين، ووزع عليهم دروع بأسمائهم، إلى جانب هدايا عينية.



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