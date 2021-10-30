مسيرة حاشدة لحركة حماس في الخليل تضامنًا مع الأسرى المضربين



وانطلقت المسيرة من أمام مسجد الحسين وصولًا إلى خيمة الاعتصام المنصوبة في المدينة.





رام الله - دنيا الوطنشارك حشد كبير من المواطنين في مسيرة دعت لها حركة حماس في مدينة الخليل، مساء الجمعة، تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال.واستجاب كوادر وأنصار حماس وأهالي مدينة الخليل لدعوة الخروج في المسيرة الحاشدة، رافعين صور الأسرى المضربين، والأعلام الفلسطينية ورايات حماس.وردد المشاركون في المسيرة هتافات تشيد ببطولات الأسرى وثبات الأسرى وشجاعة المقاومة.