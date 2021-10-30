شؤون فلسطينية

غزة: عودة طلبة المدارس لمقاعدهم الدراسية بعد انتهاء اجازة الربع الأول

غزة: عودة طلبة المدارس لمقاعدهم الدراسية بعد انتهاء اجازة الربع الأول
رام الله - دنيا الوطن
عاد طلبة المدارس الحكومية والوكالة ورياض الأطفال في قطاع غزة، اليوم السبت، إلى مقاعدهم الدراسية الوجاهية بعد انتهاء اجازة الربع الأول من الفصل الدراسي (2021-2022).

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أن اجازة الربع الأول من الفصل الدراسي الأول للعام الجاري تبدأ من 20 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، على أن تبدأ الدراسة بالتوقيت الشتوي.

يُشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق عن تقسيم العام الدراسي 2022/2021م إلى أربع فترات دراسية تفصل بينها إجازات قصيرة، بواقع فترتين دراسيتين لكل فصل دراسي، على أن يتم تقييم الطلبة خلال ونهاية كل فترة دراسية.

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