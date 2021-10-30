الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من القدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين من مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب ما أدى إلى إصابتهم بجروح مختلفة، لم تعرف هويتهم.كما اعتقلت الشاب بهاء دعنا خلال انسحابها من البلدة القديمة.يذكر أن مواجهات اندلعت خلال ساعات الليل بين الشبان وقوات الاحتلال في حي باب حطة بالبلدة القديمة، أطلقت خلالها قنابل الصوت وتصدى الشبان لها بإطلاق المفرقعات.